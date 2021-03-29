المصري ينتظم في معسكر مغلق ببرج العرب اليوم قبل ملاقاة الطلائع

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الاثنين في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في السابعة

مساء السبت المقبل الموافق الثالث من أبريل.



كان علي ماهر المدير الفني للفريق قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت

الفريق أمس بنظيره فريق البنك الأهلي وهي المباراة التي أقيمت على ملعب فندق ميركيور الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



وتعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق البنك الأهلي في المباراة الودية التي جمعت

بينهما مساء السبت الماضي على ملعب فندق ميركيور الاسماعيلية.