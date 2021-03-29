أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلي بالزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، ببرنامج تأهيلى تحت إشراف عمرو المطراوى، إخصائى التأهيل بالفريق، ووضع الجهاز الفنى للفريق برنامجًا بدنيًا للاعب بعد حصوله على راحة سلبية لأيام

عدة بعد إصابته بنزلة برد.

على جانب آخر، أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهازه المعاون بخوض الفريق للمران يوم

الخميس المقبل على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة، قبل السفر للجزائر.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل الأول من أبريل على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة المولودية، المقرر لها يوم 3 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

