أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلي بالزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، ببرنامج تأهيلى تحت إشراف عمرو المطراوى، إخصائى التأهيل بالفريق، ووضع الجهاز الفنى للفريق برنامجًا بدنيًا للاعب بعد حصوله على راحة سلبية لأيامعدة بعد إصابته بنزلة برد.
على جانب آخر، أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهازه المعاون بخوض الفريق للمران يومالخميس المقبل على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة، قبل السفر للجزائر.
ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل الأول من أبريل على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة المولودية، المقرر لها يوم 3 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.