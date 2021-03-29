الأهلي يعلن موعد عودة أليو ديانج

ياسر رشاد - القاهرة - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، يصل في الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون في 2021.

وأضاف عبدالحفيظ أن ديانج سيتواجد غدا في مران الفريق؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني.

وكان عبدالحفيظ قد أعلن أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق

بالبعثة في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمباراة المريخ المحدد لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

عودة خماسي الأهلي من المنتخب الأولمبي

حضروا خماسي الأهلي المتواجدون في معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا،

إلى النادي صباح اليوم الاثنين؛ لإجراء مسحة طبية مع زملائهم بالفريق؛ استعدادا للسفر إلى السودان بعد غدٍ الأربعاء؛ لخوض مباراة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي من الأهلي كلا من؛ مصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المريخ المرتقبة، بعدما حدد الجهاز الفني موعد رحلة السودان، المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.