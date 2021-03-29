عودة خماسي الأهلي من المنتخب الأولمبي

حضروا خماسي الأهلي المتواجدون في معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا، إلى النادي صباح اليوم الاثنين؛ لإجراء مسحة طبية مع زملائهم بالفريق؛ استعدادا للسفر إلى السودان بعد غدٍ الأربعاء؛ لخوض مباراة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتضم قائمة المنتخب الأولمبي من الأهلي كلا من؛ مصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق.
ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة.set("page_url", "https://alwafd.news/").display();
مسحة طبية للاعبي الأهلي
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة.set("page_url", "https://alwafd.news/").display();
ومن المقرر أن يلحق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده، في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون ٢٠٢١.
يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس؛ استعدادا لمباراة المريخ، وشهدت التدريبات انتظام أيمن أشرف، مدافع الفريق، بعد الاطمئنان على حالته.