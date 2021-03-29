كارتيرون يطمئن على حالة لاعبي الزمالك.. ويستقر على ملامح قائمة مباراة المولودية

ياسر رشاد - القاهرة - اطمأن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، على مستوى لاعبيه من خلال التقسيمة الودية التى أجراها أمس، شارك فيها على مدار الشوطين جميع اللاعبين الموجودين معه باستثناء الدوليين، حيث تم الدفع بأول مرة

باللاعب محمد عبدالشافى بعد فترة غياب طويلة، وكذلك أيمن حفني، العائد لصفوف الفريق، وظهر الثنائي بمستوى جيد.

كما قام المدير الفني بالدفع بعدد من اللاعبين الشباب، منهم

حسام أشرف وحسين فيصل وحسام عبدالمجيد وياسين مرعى وسيف فاروق جعفر.. وانتهت التجربة بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

واستقر كارتيرون على قائمة الفريق التي ستسافر إلى الجزائر أول أبريل المقبل للقاء المولودية فى الجولة الخامسة لدورى أبطال أفريقيا، وسيتم الإعلان عنها قبل السفر بيوم واحد.