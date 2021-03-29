مسحة طبية للاعبي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المريخ المرتقبة، بعدما حدد الجهاز الفني موعد رحلة السودان، المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يلحق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده، في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون ٢٠٢١.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس؛ استعدادا لمباراة المريخ، وشهدت التدريبات انتظام أيمن أشرف، مدافع الفريق، بعد الاطمئنان على حالته.

موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وأيضا المنافسات المحلية.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.