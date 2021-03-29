أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أثيرت أزمة جديدة بين ناديى الأهلى وبيراميدز بسبب حق رعاية اللاعب رمضان صبحى الذى انضم مطلع هذا الموسم إلى بيراميدز.

واستقر مسئولو الأهلى على تصعيد هذا الملف إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للمطالبة بحقوق الأهلى فى رعاية اللاعب.

ونفى مسئولو الأهلى ما تردد عن

كهربا تحت الإختبار في الأهلي

التوصل لتسوية مع بيراميدز بشأن هذه الحقوق فيما يتعلق بإعفاء الأهلى من سداد باقى مستحقات انتقال محمد مجدى أفشة لناديه السابق بيراميدز.

وقرر مسئولو الأهلى وضع كهربا تحت التقييم والاختبار

قبل حسم ملف رحيله من عدمه فى الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعود كهربا إلى المران الجماعى بعد لقاء المريخ السودانى بدورى أبطال إفريقيا المقرر السبت المقبل.

ورفض موسيمانى تخفيض عقوبة كهربا أو السماح له بالعودة لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الأزمة التى نشبت بينهما عقب لقاء طلائع الجيش بالدورى ورفض كهربا مصافحة موسيمانى والانفعال ضده.