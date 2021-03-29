الامارات | نادي الشارقة يمدد عقد سيف راشد حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يمدد عقد سيف راشد حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت شركة الشارقة لكرة القدم عقد لاعب الوطني سيف راشد (26 عاما) لثلاثة مواسم حاسما بذلك ً مستقبله بالاستمرار مع الفريق حتى العام 2024

و شهد توقيع اللاعب رئيس شركة كرة القدم عبد الله العجلة ومدير الفريق الأول أحمد مبارك الحنيبي و إداري الفريق سعود الدوخي بجانب مدير الاحتراف بشركة كرة القدمإبراهيم سيف بن غافان.

ويعتبر سيف راشد من أبناء نادي الشارقة حيث ترعرع اللاعب في المراحل السنية بالنادي لغاية وصوله للفريق الأول ونظراً لموهبته الكبيرة استطاع حجز مكانه في صفوف الفريق الأول، وتمكن من شق طريقه حتى المنتخب الأول.

وشارك سيف في 18 مباراة في الموسم الجاري منها 6 مباريات كأساسي بإجمالي دقائق يبلغ 743 مسجلاً هدفين في منافسة دوري الخليج العربي مع 200 تمريرة ناجحة و 21 عرضية إضافة الى 7 تمريرات حاسمة، كما شارك اللاعب في القائمة التي نالت درع دوري الخليج في الموسم 2018-2019 بالمشاركة في 25 مباراة من 26 في الدوري وتمكن هز الشباك في مناسبتين.

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