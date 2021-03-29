شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تطيح بالأمريكية صوفيا كينين من ثمن نهائي بطولة ميامي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرَبت نجمة التنس التونسي أنس جابر، موعد من الانجاز اليوم بعد ما نجحت فى إزاحة المصنفة الرابعة عالميا، الأمريكية صوفيا كينين، في ثمن نهائي بطولة ميامي، بعد أن فازت عليها بمجموعتين لمجموعة واحدة، في ساعة و47 دقيقة من اللعب.

ودخلت جابر المواجهة بثقة كبيرة وإصرار على الثأر من الأمريكية، ففازت بالمجموعة الأولى بنتيجة 6/ 4، وحسمت كينين المجموعة الثانية لصالحها بذات النتيجة، قبل أن ترد جابر في المجموعة الفاصلة وتتفوق بنفس النتيجة أيضا.

وقدمت جابر لوحات رائعة ونوعت من طريقة لعبها، ما أربك كينين وجعلها تعجز عن المقاومة في المجموعة الحاسمة، وستواجه جابر، اللاعبة الإسبانية سارة سوريبس، المصنفة 58 عالميا.

وسبق أن تقابلت جابر مع الإسبانية 5 مرات وفازت البطلة التونسية في 4 مناسبات، آخرها ببطولة روما لسنة 2019، بمجموعتين دون رد