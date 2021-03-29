شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلى والزمالك.. تعرف على ترتيب دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السادسة من مساء اليوم فريقا كرة السلة الأهلى والزمالك، فى إطار مباريات الجولة الحادسة عشر من بطولة دورى السوبر، والتى تقام بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.

ويسعى كل فريق أن يحصد نقطتى المباراة، لتحسين موقفه فى جدول ترتيب الدورى، خاصة أن الزمالك يريد أن يعود للصدارة مرة أخرى، والتى خطفها منه الاتحاد السكندرى ليتراجع الأبيض للمركز الثانى، بينما يرغب الفريق الأحمر فى التقدم فى الجدول، فى ظل وقوعه بالمركز الخامس.

ويتصدر فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب دورى السوبر رجال بعد أن وصل الى النقطة 18 ، حيث فاز فى 8 وخسر فى اثنان، وفى الوصافة الزمالك بنفس عدد النقاط، وعدد مرات الفوز والخسارة، ويحل الجزيرة فى المركز الثالث بنفس رصيد الزماك والاتحاد، أما سبورتنج فيحتل المركز الرابع بعد أن جمع 15 نقطة بالفوز فى 5 و الخسارة فى مثلها، والأهلى خامسا بنفس الرصيد وعدد مرات الفوز والخسارة.

وفى المركز السادس سموحة برصيد 14 نقطة، بينما الاتصالات والجيش فى المركزين السابع والثامن على الترتيب برصيد 11 نقطة لكل منهما.

وتقام المباراة التى من المقرر أن تذاع على قناة أون تايم سبورتس، دون حضور جماهيرى فى ظل قرار اتحاد كرة السلة اقامة المباريات دون حضور الجماهير، على خلفية ما شهدته مباراة الزمالك وسموحة فى البطولة، والتى على أثرها تم تغريم الزمالك 30 ألف جنيها بسبب الجماهير.