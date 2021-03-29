شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يودع دورى أبطال أفريقيا بعد ثلاثية أهلى بنى غازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 29 مارس 2014 ، ودع النادى الأهلي بطل أفريقيا وحامل اللقب، منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام أهلي بنغازي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة عودة دور الستة عشر في البطولة والتي جرت على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وكانت مباراة الذهاب التي جرت في تونس قد انتهت بفوز الاهلي الليبي الذى كان يقوده وقتها فنياً طارق العشرى بهدف للاشيء.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: "شريف إكرامى وأحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وسيد معوض " أحمد شديد قناوي ق 65 " وعبد الله السعيد وحسام عاشور" السيد حمدي ق 54 " ومحمود تريزيجيه وموسى يدان ومحمد ناجي جدو وعمرو جمال".

تقدم الأهلى بهدف المدافع محمد نجيب في الدقيقة 38 ، لكن الفريق الليبي، الذي انتصر ذهابا 1-صفر في تونس، لم يكن بحاجة لأكثر من دقيقتين ليدرك التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح عبد الرحمن العمامي، بعد خطأ من حسام عاشور.

وفي الشوط الثاني أضاف فرج عبد الحفيظ ومعز المهدي هدفين آخرين ليحقق أهلي بنغازي، الذي تمنعه الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا من اللعب فيها، مفاجأة كبرى ويتقدم لدور الثمانية (دور المجموعتين).

وجاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق عمرو جمال بضربة رأس قبل ربع ساعة من النهاية، بينما أنهى الاهلى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير الأيمن أحمد فتحي في الدقيقة 66 ، وتفوق أهلي بنغازي بقيادة مدربه المصري طارق العشري بذلك في مجموع المباراتين 4-2، وتحول الاهلى منافسات الكونفدرالية التى توج بلقبها فى النهاية ليكون أول فريق مصرى يفوز بها بهدف عماد متعب الشهير فى سيوى سبورت الايفوارى.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.