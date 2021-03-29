شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة المريخ بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم الاثنين، استعدادا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المريخ المرتقبة، بعدما حدد الجهاز الفني موعد رحلة السودان، المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يلحق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده، في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون 2021 فى الوقت الذى سينضم فيه المالى أليو ديانج إلى بعثة الأهلى في لاقاهرة قبل سفرها الى السودان .

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس؛ استعدادا لمباراة المريخ، وشهدت التدريبات انتظام أيمن أشرف، مدافع الفريق، بعد الاطمئنان على حالته.

يحتاج الأهلى للفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الاستمرار للمنافسة على صدارة المجموعة التى يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط بينما الأهلى في المركز لاثاني برصيد 7 نقاط ويحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفي المركز الراعب المريخ السودانى برصيد نقطة وحيدة .