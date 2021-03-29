شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ينتظر جمهور الأهلى رؤيتهم فى الملعب بعد غياب طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور النادى الأهلى بشوف كبير رؤية 3 لاعبين في الملعب من جديد في تشكيل المارد الأحمر بعد غيابهم لفترات كبيرة بسبب الإصابة، والتي أصبحت شيء عادى في مستشفى الأهلى.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة مهمة جدا أمام المريخ السودانى 2 أبريل المقبل، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمنا منافسات دورى أبطال أفريقيا، والذى يحتاج الأهلى لثلاث نقاط لحسم التأهل من مباراتى المريخ في السودان وسيمبا التنزانى في القاهرة.

وهناك 3 لاعبين تنتظر الجماهير عودتهم للملاعب مرة أخرى وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

كريم نيدفيد

أول هؤلاء اللاعبين هو كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي الذى غاب عن الفريق قرابة العامين، وخلال أيام سيعود للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية عقب عودة البعثة الحمراء من السودان، بعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا للتعافى من الإصابة برشح فى الركبة.

وتحسنت حالة كريم نيدفيد بشكل جيد الفترة الأخيرة، ولم يشتك من رشح في الركبة، وهي الإصابة التى عاودته منذ شهر بعدما كان قريبا من المشاركة فى التدريبات الجماعية، لتسبب تأجيل عودته للملاعب مدة شهر كامل.

ثانى اللاعبين هو محمد محمود الذى أصيب بقطع في الغضروف بعد عودته من قطع في الرباط الصليبى في رجليه اليمنى واليسرى على التوالي، والذى يؤدى المرحلة النهائية من تأهيله بالنادي قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بالتدريج بعد ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.

ومن المنتظر أن يدخل محمد محمود في التدريبات الجماعية للأهلي نهاية مارس الجاري أو أول أبريل المقبل على أقصى تقدير، إذ أدى اللاعب المرحلة الأخيرة بشكل طبيعي ودون الشكوى من أي آلام مصاحبة لفترة التأهيل التي خضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

تنتظر جماهير الأهلى عودة محمود متولى لمباريات فريقه ليشكل قوة دفاعية مع بدر بانون وأيمن أشرف، والذى اقترب كثيرا من العودة بعدما بدأ يشارك فى المران الجماعي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

ويغيب محمود متولي عن الأهلي منذ 6 شهور بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالموسم الماضي، وأنهى برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز خبير العظام والدكتور علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق.