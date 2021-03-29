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4 لاعبين يحلمون بالمشاركة الأولى مع المنتخب أمام جزر القمر

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، في السادسة مساء الاثنين، مع منتخب جزر القمر، في مباراته الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 على ستاد القاهرة الدولى.

وتأهل منتخب مصر وجزر القمر رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان لحسم صدارة المجموعة.

وهناك 4 لاعبين يحلمون بالمشاركة الأولى مع المنتخب أمام جزر القمر..

إسلام عيسى

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يأمل إسلام عيسى لاعب نادى بيراميدز، في المشاركة لأول مرة مع المنتخب متسلحا باستعادة مستواه مع الفريق السماوى، حيث نجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين لزملائه خلال 12 مباراة شارك فيها.

أحمد ياسر ريان 18c605023a.jpg
 

ينتظر أحمد ياسر ريان الحصول على فرصة المشاركة أمام جزر القمر ليدشن مشاركته الأول مع الفراعنة الكبار، خاصة ان يشارك مع المنتخب الأولمبى، متسلحا بتسجيله 7 أهداف وصناعة آخر في 16 مباراة هذا الموسم.

عامر عامر ومحمد بسام 8b00b59c34.jpg
 

يتمسك ثنائى حراسة مرمى المنتخب بالأمل الضعيف في المشاركة مع المنتخب أمام جرز القمر، على الرغم من صعوبة حدوثه، بسبب الاعتماد على محمد الشناوى حارس الأهلى، وسيكون محمود عبد الرحيم جنش بديلا حال إراحة الشناوى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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