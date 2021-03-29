شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتسلح بالناشئين لاستعادة الروح في الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة جديدة لتطوير الفريق الأول بالنادي، من أجل بث روح ودماء جديدة في الفريق وتعويض الأداء الضعيف الذي شهدته الفترة الماضية ومنذ انطلاق مسابقة الدوري العام.

وقال عادل: "لدينا لاعبين مميزين في الأعمار السنية المختلفة بقطاع الناشئين وقررت إنشاء فريق من هذه الأعمار يحمل اسم فريق الأمل سيكون له ميزانية خاصة ومدربين وسيكون مهمة جديدة للناشئين، من أجل دعم الفريق الأول وإعادة التوازن إليه".

وتابع: "نمتلك قطاع ناشئين من أفضل قطاعات الناشئين في مصر مع الأهلي والزمالك ولن نقبل أن يتراجع مستوى الفريق الأول في ظل امتلاكنا لعناصر مميزة من الشباب وسنمنحهم الفرصة لإثبات أنفسهم".

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

من جهته، أثنى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثلاثى الفريق "حسن الشامى ومحمد سمير ومحمود أبو السعود"، مؤكداً أنهم من أكثر اللاعبين عطاءً وجهداً مع المقاولون على المستطيل الأخضر، وطالبهم المشرف على الكرة بأن يكونوا قدوة لزملائهم ويوجهوهم للخروج بالمقاولون من نفق النتائج السلبية.