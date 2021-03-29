شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. الننى يبحث عن خطف الأضواء أمام جزر القمر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمد الننى لاعب منتخب مصر المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزى عن خطف الأضواء فى مواجهة جزرالقمر المقرر لها مساء اليوم فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، فى ظل مطالبات الجماهير و خبراء الكرة بمشاركته أساسيا بعد غيابه عن لقاء كينيا الماضى.

ونجح الننى فى تقديم أفضل مستوياته مع فريق أرسنال الموسم الحالى ، حتى إكتسب خبرات أوروبية قوية مما دفع الجميع يطالب بتواجده فى التشكيل الأساسى.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على الدفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام جزر القمر غدا الاثنين فى ختام تصفيات أمم أفريقيا 2022.

ويجرى حسام البدرى بعض التغييرات على تشكيل الفراعنة فى مباراة الغد، بهدف علاج الأخطاء التى ظهرت فى مباراة كينيا الخميس الماضى، وفى نفس الوقت لتحقيق الفوز بهدف تصدر المجموعة والوصول للنقطة رقم 12 ، لبيضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9، ويتنافس الفريقان على الصدارة فى ختام التصفيات.

ومن ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية أن نادى أرسنال الإنجليزى يستعد للتجهيز لملف الصفقات فى انتقالات الصيف فى ظل اعتراف ميكيل أرتيتا المدير الفنى للفريق أن الجانرز يحتاج لتجديد الدماء من أجل المواصلة على المنافسة فى الموسم المقبل. وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إن هناك 5 لاعبين وعلى رأسهم الدولى المصرى محمد الننى يمكن بيعهم هذا الصيف بالإضافة إلى ديفيد لويز وهيكتور بيليرين وألكسندر لاكازيت وإيدى نيكيتاه. وأشارت الصحيفة إلى أن محمد الننى يقدم أفضل مواسمه بقميص أرسنال، لكن هذا لا يعنى الكثير، لكنه أظهر لمحات من الجودة التى جعلت أرسين فينجر يضمه مرة أخرى فى عام 2016، لكن مع بقاء عام على عقده، يبدو أن أرتيتا يفضل جرانيت شاكا وتوماس بارتى، وقد يشير هذا الصيف إلى آخر مرة لا يزال بإمكان المدفعجية الحصول على رسوم انتقال للاعب خط الوسط.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد الننى فى الصورالتالية :