شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي كارتيرون يختار فيلا أكتوبر مقر سكن للقرب من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بالزمالك، اختيار الفرنسي كارتيرون، مقر سكنه الجديد في مدينة 6 أكتوبر، ليكون قريب من النادي ويستطيع الحضور لمقره مبكرا خاصة أنه يفضل أداء التدريبات في الظهيرة وهو وقت الذروة في الزحام المروري لذا فضل أن يسكن في مكان قريب من مقر النادي ولا يتسم بالزحام، وقام مسئولو النادي بصرف بدل سكن كارتيرون، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يرغب المجلس الأبيض في توفير مناخ جيد للمدرب، للتركيز في المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة هامة وصعبة أمام مولودية الجزائر.

وواصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخاض اللاعبون فقرة تأهيل بمجمع الصالات، قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطلالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الوصول باللاعبين لأعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وحرص كارتيرون على شرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين من أجل تنفيذها في المران، استعدادا للمواجهة الهامة أمام مولودية الجزائر.