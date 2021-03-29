"النني أساسياً".. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر لمباراة جزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة جزر القمر.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين مباراة مصر وجزر القمر بالجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وحسم منتخب مصر تأهله لأمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون بصحبة جزر القمر، بعدما تعادل الفراعنة 1-1 مع المنتخب الكيني في الجولة الخامسة.

وجاء تشكيل مصر المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي "الونش"، علي جبر، عمر جابر.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني.

خط الوسط الهجومي: محمد شريف، محمد مجدي "أفشة"، محمد صلاح.

المهاجم: مصطفى محمد.