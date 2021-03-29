بالموعد والقناة الناقلة.. مصر ضد جزر القمر ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تختتم اليوم الاثنين، مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في دولة الكاميرون مطلع العام المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري مع نظيره جزر القمر في تمام السادسة مساء، على أن يلتقي المنتخب الجزائري مع بتسوانا في تمام التاسعة مساء.

وحسم المنتخب المصري تأهله إلى نهائيات الكان بعدما تعادل إيجابيا أمام كينيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي.

ويتقاسم المنتخب الوطني صدارة المجموعة السابعة مع جزر القمر برصيد 9 نقاط لكل منهما، ونتيجة مباراة اليوم ستحسم متصدر المجموعة.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

تصفيات كأس أمم أفريقيا

6:00- مصر x جزر القمر

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4).

9:00- الجزائر x بوتسوانا

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4).