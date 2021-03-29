المهدي سليمان: ما يحدث معي الآن تكرر مع أفشه وفاروق.. "إحنا مش عبيد"

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى المهدي سليمان، حارس فريق بيراميدز، ضيقه لما يتعرض له أخيرًا داخل صفوف فريقه.

قال سليمان لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لاعبو كرة القدم مش عبيد، هناك لوائح وقوانين يتم اختراقها"، وأكد: مازال لدي الكثير لكي أصرح به ولكن ليس هذا الوقت المناسب، حرصًا على الفريق وعلى زملائي واستقرارهم.

وأشار: صرحت قبل ذلك أنني أستطيع اللعب أساسيًا على أي

حارس، وخرجت اليوم فقط بهذا الحوار لأنني بالفعل حزين لما يحدث لي.

وأفصح: إذا كنت شخصًا سيئًا لما التزمت بميعاد تدريبي المنفرد صباحًا، وكنت تقدمت بشكوى، كما نصحني البعض، ولكني لم أفعل ذلك ولم أفتعل أي أزمة.

وأكمل: حزنت لما تم نشره بشأن حراس المرمى بالفريق، إذا كان تحدث معي

أحد داخل الفريق وطلب مني الجلوس احتياطيًا طوال الموسم لن أعترض، ولكن ما حدث معي غير ذلك.

وأكد: هناك اتفاق من بداية الموسم بأن ابتعد عن الفريق، وهذا سبب ضيقي، وما يحدث معي الآن تكرر مع أفشة قبل رحيله للأهلي، وتكرر إيضا مع محمد فاروق في بداية الموسم، وعن العروض التي يمتلكها وحقيقة عرض الأهلي اختتم كلماته: لدي أكثر من عرض ولكن سوف أتحدث عنها في نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن أي لاعب له الشرف أن يرتدى قميص الأهلي.