رئيس الزمالك: كارتيرون كان الخيار الأنسب لخلافة باتشيكو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، كان هو الأفضل لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الجارية، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

قال عماد عبدالعزيز، في تصريحات ببرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "كارتيرون، كان هو الأنسب لتولي تدريب الزمالك، لأنه يعلم جيدًا إمكانات

الفريق، فضلاً عن ضيق الوقت".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لمدير كرة في الفترة الحالية، حتى يتفرغ الجهاز الفني للعمل الفني فقط، ولا يتدخل في أي أمور إدارية"، مشيرًا: "لم نتحدث مع أحمد رمزي، لكي يتولى منصب مدير الكرة بالقلعة البيضاء".