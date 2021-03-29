أفضل 30 شارة لأندية كرة القدم في التاريخ

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"الخليج 365" من بيروت: من الأسود إلى الأحرف اللاتينية، ومن الرموز إلى السفن، يختار كل نادي كروي في العالم رايته وشعاره، ليدس فيه نقاط قوته، أو ما يهدف إليه من إنجازات في عالم كرة القدم، محليًا وعالميًا.

في هذا التقرير، أفضل شارات لثلاثين ناديًا من أندية كرة القدم لهذا القرن.

نادي 1860 ميونيخ

أحد الآباء المؤسسين للبوندسليغا، وقوة مهيمنة في الأيام الأولى من دوري الدرجة الأولى في ألمانيا. مر نادي 1860 ميونيخ بأوقات عصيبة. دوري الدرجة الثالثة ليس بالمكان المناسب لفريق بمثل هذه الجذور اللامعة، لكنه يظل أحد أكثر أندية الجنوب شهرة وتميزًا على الإطلاق. إنه شعار بسيط وأنيق.

نادي أبردين

هذا بالتأكيد أفضل مثال في العالم لهدف يتم دمجه اختصار اسم. تم استبدال حرف "A" في كلمة "AFC" (نادي آبردين لكرة القدم) ببراعة ضمن عارضتي المرمى، مع كرة قدم تشكل الضربة المتقاطعة. خط رائع، وظلال رائعة باللون الأحمر وكلاسيكية شاملة.

نادي إيه سي ميلان

بدأ المغتربان ألفريد إدواردز وهربرت كيلبين هذا النادي كنادي للكريكيت وكرة القدم، وهذا هو السبب في أن تهجئة ميلان لا تزال في " صيغها الانكليزية" حتى يومنا هذا. الصليب الأحمر هو علم ميلانو، الخطوط تمثل قمصان الفريق و"ACM" تعني كما تعلمون (Associazione Calcio Milan: رابطة ميلان المحدودة لكرة القدم) إنه أشهر شكل بيضاوي في العالم.

نادي أياكس أمستردام

يعتبر أياكس أحد أروع الأندية في أوروبا بسبب فلسفاتهم الكرويفية والترويج المستمر للمواهب الشابة، كما يتمتع أياكس بشارة رائعة تتناسب مع معتقداتهم. الرجل الذي ظهر على قمة العمالقة الهولنديين هو أياكس: بطل يوناني ومحارب أسطوري في إلياذة هوميروس. يتم رسمه باستخدام 11 سطرًا فقط، وهو عدد لاعبي فريق كرة القدم. لا يسع أياكس إلا أن يكون رائعًا، أليس كذلك؟

نادي الأهلي

أي فريق يجرؤ على كتابة "نادي القرن" على شارته الخاصة يستحق مكانًا في هذه القائمة. يتضمن شعار نادي الأهلي طائرًا أسود ضخم، والكثير من النجوم واللون الذهبي. هذا ملكي. إنهم يفكرون كثيرًا في ناديهم وهو تصميم كبير وجريء يلفت الانتباه.

نادي آرسنال (1936-1949)

شارة أرسنال (تعني: مستودع الأسلحة) الوحيدة التي لا تحتوي على مدفع. يعود شعار الآرت ديكو لارسنال إلى ثلاثينيات القرن الماضي وهو تصميم لا يزال مرادفًا للنادي حتى يومنا هذا. يرمز الحرف "A" إلى أرسنال، و"C" للنادي، مع وجود كرة القدم في المنتصف. كان شعار النادي هذا جزءًا من رؤية المدير الأسطوري هربرت تشابمان "لتغيير العلامة التجارية" لفريقه، بالارتباط مع آرت ديكو ستاند الجميل الذي لا يزال قائمًا حتى اليوم. كانت هذه هي الشارة التي أخرجت أرسنال من العصر الفيكتوري إلى النادي الحديث الذي أصبح عليه.

نادي باري

ديك صغير، مصنوع من متوازي الأضلاع مع خط صغير أسفله. هناك العديد من الأسباب التي تجعل شعار نادي باري قديم قدم الجحيم - لكننا نحبه. إنه أمر سخيف للغاية لدرجة أنه حقًا رائع حقًا، مثل أي شيء إيطالي ورائج في التسعينيات، بما في ذلك قصة شعر روبرتو باجيو، لوتشيانو بافاروتي أو إنفاق ما يزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني على لاعبين لن يقوموا بهزيمة جيرانك إلا في موسمين.

نادي روما

يمكن رؤية أسطورة الذئب، التي رعت نصفي الإله رومولوس وريموس وحولتهما إلى غزاة أقوياء، عبر العاصمة الإيطالية المترامية الأطراف حتى يومنا هذا. يكرم شعار نادي روما تلك الحكاية، بينما تم اعتماد اللونين الأحمر والأصفر من علم المدينة.

نادي أتالانتا

تم تسمية النادي الذي يتخذ من بيرغامو مقرًا له على اسم شخصية من الأساطير اليونانية: صيّادة سريعة الجري، وأنها لعدم رغبتها في الزواج قد وضعت شرطًا على كل من يريد أن يتزوجها، وهو أن يسبقها في الركض، فمن سبقها تزوجته، ومن هزمته يُقتل. يالها من رومانسية؟ فاز حفيد بوسيدون - الذي قد يكون أو لا يكون قريبًا بعيدًا لهارفي بارنز – عليها في النهاية ببعض المساعدة من أفروديت. وقد زينت أتالانتا شعار النادي الذي سمي على شرفها منذ الستينيات.

نادي أتلانتا يونايتد

سمح النادي الذي كان يُعرف سابقًا باسم أتلانتا فالكونز لمشجعيه باختيار الاسم الجديد والشارة عندما خضوع النادي لتغيير العلامة التجارية في عام 2015. كان اللونان الأحمر والأسود هما الشيء الوحيد الواجب الحفاظ عليهما. تم دمج الذهب كإشارة إلى استضافة المدينة للأولمبياد في عام 1996. إنها فرقة ذكية وجريئة ولا تُنسى ونحن نحييها. يديرهم أيضًا غابرييل هاينز، رجل مانشيستر يونايتد السابق وريال مدريد القوي - لذلك نحن خائفون جدًا من عدم ضمهم إلى هذه القائمة.

نادي أتليتيكو مدريد

ليس الدب الذي يبحث عن فراولة فوق شجرة رمزًا يربط بدييغو سيميوني. مع ذلك، فإن شارة أتلتيكو مدريد تتمتع بأناقة هادئة. تم أخذ كل من النجوم السبعة والدب من شعار مدينة مدريد، حيث تمثل كل زاوية من النجمة المقاطعات الخمس المجاورة للمدينة. أما النجوم فهي كوكبة الدب الأكبر.

نادي برشلونة

تصعب معرفة ما إذا كانت شارة برشلونة دخلت في الفولكلور لأنها تصميم جميل. ربما يكون الأمر مجرد تصميم عادي - لكنه شعار أجمل فرق كرة القدم في التاريخ. في كلتا الحالتين، أصبح رمزًا مثل نايك سووش على الجانب الآخر من صدر قميص ليونيل ميسي

نادي بازل

تعتبر كرات القدم الجلدية أمرًا شائعًا على شارات النادي. لكن يبدو في شعار بازل بأن الكرة تدور في الواقع حول الدرع نفسه. إنه رائع للغاية وفريد وتصميم الخطوط المستخدم جميل.

نادي بايرن ميونيخ

مر بايرن بسلسلة من التصاميم الغريبة والأقل روعة قبل أن ينتهي به المطاف إلى تصميم العصر الحديث في عام 1954. يكمن جماله في بساطته، مع العلم البافاري (الماسات الزرقاء والبيضاء) المحاط بحلقة حمراء منقوشة باسم النادي. فأصبح يدل على الجودة.

نادي بنفيكا

هذا هو النسر الذهبي المتفاخر في خلفية قمة بنفيكا لدرجة أنه منذ سنوات، لم يلاحظ أحد عجلة الدراجة خلف الشعار. حصل سكان لشبونة على هذه الشارة منذ عام 2000، على الرغم من أن مزيج كل هذه الأجزاء يعود إلى عام 1906. ما هو غير عادي هو أن اللون الأزرق والأخضر والأبيض يتميز بشكل كبير في التصميم - ألوان نادي بورتو وسبورتينغ، أكبر منافسي بنفيكا. بطريقة ما على الرغم من عجلة الدراجة الغريبة، فإنك لا تلحظ في الشعار سوى الهيبة والفخامة.

نادي برمنغهام سيتي

في عام 1972، أجرت صحيفة سبورتس أرغوس مسابقة لتصميم شارة برمنغهام سيتي. لم يستخدم النادي التصميم الفائز إلا بعد أربع سنوات - لكنه رائع، على الرغم من كل شيء. أفضل أمر بخصوص الكرة الأرضية وشريط شارة برمنغهام هو أنه يمكن التعرف عليها تمامًا كصورة ظلية، وهي فريدة تمامًا. لم يسبق لأحد أن صمم شعارا كهذا من قبل. إنه رائع.

نادي بلاكبيرن روفرز

ظلت شارة بلاكبيرن دون تغيير إلى حد ما لأكثر من 30 عامًا حتى الآن. تم تصميم الشعار الحالي بوضع وردة لانكشاير بشكل بسيط ومن دون أن يبدو مزدحمًا، ويضيف دفقة مبهجة من الألوان - الأوراق الخضراء، والطباعة الصفراء، والحلقة السماوية - التي لن تجدها بخلاف ذلك في طقم الفريق للمباريات على أرضه والذي يميل للخطأ في بساطة التصميم. يَضيف الحفاظ على وردة المقاطعة وشعار المدينة "Arte et Labore" وتاريخ تأسيس النادي في عام 1875 جودة تاريخية رائعة عليه.

نادي بوكا جونيورز

على مر السنين، كان لنادي الكبار الأرجنتيني العديد من الاختلافات الرائعة في شاراته المميزة، لكن هذا الإصدار، الذي تم استخدامه منذ عام 1996، ربما يكون الأروع على الإطلاق. درع من اللون الأزرق والذهبي، مليء بالنجوم ومُصنَّف بـ CABJ (Club Atletico Boca Juniors). على غرار شعارات الكليات الأميركية. إنها شارة جديرة أن ترتبط مع إل دييغو العظيم (لعب دييغو ماردونا مع هذا النادي).

نادي بوهيميانز

من المؤكد أن تظن إذا كنت لا تعرف أن مقر نادي في براغ، أن هذا بالنظر إلى الكنغر الأخضر الذهني باعتباره محورًا كان نادٍ أسترالي من قبل. حسنًا، هل كانوا يعرفون عن حيوانات الكنغر عندما تم إنشاء هذا النادي في عام 1905؟

نادي بولتون واندررز

في الأيام الخوالي كان شعار بولتون يتضمن الفيل، فبعد كل شيء، لا شيء يمثل مدينة الطواحين في لانكشاير تمامًا مثل الفيل العملاق الضخم غير الأصلي، الذي يحمل قلعة صغيرة. تغيرت الأمور في عام 1975. تم تقديم شعار جديد أبسط لكن ذكي، يناسب الحروف BWFC (Bolton Wanderers Football Club) في دائرة. ولأسباب غير معروفة، قام النادي بتعديل الشارة مرة أخرى في عام 2001، وأزال الوردة الحمراء - رمز لانكشاير- ووضع بعض الأشرطة الجميلة. أثبت هذا التصميم أنه مثير للانقسام مع المعجبين، لذلك عادت الوردة لتزين الشعار الأخير في عام 2013.

نادي بوروسيا دورتموند

يعد نظام الألوان الأصفر والأسود لبوروسيا دورتموند من بين أكثر الألوان شهرة واعتمادا في عالم كرة القدم. لقد مر الشعار بعدد صغير من التعديلات منذ التصميم الأصلي في عام 1945، لكن القرص الأصفر بحروف سوداء غامقة كان ثابتًا. يمثل "09" عام تأسيس النادي، 1909. بسيط، لكنه ملفت للنظر – إنه دورتموند باختصار.

نادي بوروسيا مونشنغلادباخ

هناك شيء مميز في الشعارات ذات الأشكال المختلفة. يُعد شكل الألماسة خيارًا نادرًا بشكل خاص مع أندية كرة القدم، وفي حالة بوروسيا مونشنجلادباخ، فإن التصميم يحول شكلا بسيطًا جدًا من جميع النواحي إلى نموذج مختلف تمامًا من الطبقات.

نادي بريستول سيتي

كان لدى بريستول سيتي زوجان من أحادي القرن على شارتهم القديمة. بصراحة، قد تبدو شارة عام 2019 تشبه إلى حد ما شارة أي نادي آخر، لكنها تصميم رائع. انها بسيطة وفعالة، والانحناءات ممتازة واللون الأحمر لصدر الطائر يجعل من الواضح جدًا أن هذه هي شارة الروبينز (اسم يطلق على النادي). كما أن الرقم "1894" دقيق للغاية ومتقن.

نادي بوريرام يونايتد

يتمتع هذا النادي من شمال تايلاند بشعار رائع يعكس تاريخهم المحلي بينما يظهر أيضًا حديثًا ورائعًا. الهيكل الموجود أعلى الشارة هو في الواقع قلعة فانوم رونج الحجرية، وهي مبنى قديم يقع في حديقة بوريرام الوطنية. تتدفق القلعة إلى تصميم درع محاط باللون الأزرق الداكن والأسود - مزيج يمكننا جميعًا تقديره. تسقط صاعقة البرق من اللافتة. يبدو الشعار كتعاون بين طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مع مؤرخ إضافة إلى أطقم مذهلة وملعب مميز أيضًا.

نادي كاين

في هذا التصميم الرائع، تأخذ شارة نادي كاين لعام 2016 التأثير من وجود الفايكنج في نورماندي. ألوان النادي واضحة وحاضرة وكلما نظرت إلى هذه الشارة أكثر، كلما لاحظت أن الفايكنج لديه لحية صغيرة.

نادي سيلتا فيغو

شارة سيلتا فيجو جميلة جدًا حقًا. صليب أحمر ودرع أزرق سماوي وتاج يعكس تاريخ منح النادي الرعاية. هل سبق لك أن لاحظت "CC"؟ هذا جزء من الدرع - إنه يمثل نادي سيلتا. تصميم جميل.

نادي سلتيك

كانت شارة سلتيك الأصلية مجرد صليب سلتيك. ومع ذلك، يعود أول استخدام لهم لهذا الغصن الشهير ذو الأربع أوراق يعود إلى عشرينيات القرن الماضي. فهل هو غصن من أربع أوراق لحسن الحظ؟ على ما يبدو لا. النظرية السائدة بين المعجبين هي أن الغصن تم إحضاره لأول مرة خلال 1927-1928 - وهو موسم فاز فيه الفريق بأربعة ألقاب - ومن هنا جاءت الأوراق الأربعة. على مر السنين، أصدر النادي عددًا من شارات الذكرى السنوية الجميلة - يتذكر الكثيرون فوزهم بكأس أوروبا عام 1967 - ولكن بالنسبة لنا، فإن شارة 1888-2013 مع زخرفة النمط السلتي هي أجملهم.

نادي شابيكوينسي

شابيكوينسي هو النادي البرازيلي الذي عانى من أكبر المآسي في تاريخ الرياضة عندما تحطمت طائرة تقل لاعبين وطاقم عمل في عام 2016. ودُفع النادي إلى دائرة الضوء العالمية، حيث تواصلت الأندية في جميع أنحاء العالم وأعربت عن حزنها على خسارة 71 شخصًا على صلة بـ النادي. في أعقاب هذا الحدث المروع، أضاف النادي نجمة إلى شارته – هذه النجمة داخل حرف (F) من (ACF)، هي تخليدًا لذكرى تلك الأرواح التي فقدت. كانت شارة جميلة من قبل وهي شارة جميلة الآن، تذكرنا بشعار نادي سانت إتيان، مع خط مميز يمكن التعرف عليه على الفور في الأحرف الأولى.

نادي شيكاغو فاير

تم تسميته على اسم حريق كبير قضى على مدينة ويندي لأكثر من يومين في أكتوبر 1871. لطالما تميز شعار شيكاغو فاير برمزي النار واللهب. تم اشتقاق التصميم القديم، الذي تم استخدامه حتى عام 2019، من صليب سانت فلوريان، وهو رمز يرتبط بإدارات مكافحة الحرائق في الولايات المتحدة.

نادي كولو- كولو

كان كولوكولو مواطنًا تشيليًا أصليًا قاتل من أجل قضية المابوتشي في حرب أراوكو عندما اشتبك المحتلون الإسبان مع التشيليين في القرن السادس عشر. الآن، هو رمز لأعظم فريق كرة قدم في بلاده. تزين الصورة قمصان كولو كولو منذ 70 عامًا. يمثل اللون الأبيض لعصابة رأس كولو كولو لون قميص النادي، بينما يمثل اللون الأزرق والأحمر في الأحمر في التصميم إيماءات إلى ألوان تشيلي الوطنية. حتى لو لم تشاهدهم يلعبون من قبل، فأنت تعرف الشعار. لقد أصبح أحد الشعارات المفضلة في عالم كرة القدم.