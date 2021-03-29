شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب موقف علي معلول من اللحاق بلقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الطبي بالأهلي تقرير سهيل الشملي طبيب منتخب تونس عن حالة علي معلول لاعب الفريق الأحمر بعد عودته من بلاده، لتحديد حالة اللاعب وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وموقفه من اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك والمحدد لها 18 أبريل القادم، وإمكانية مشاركته في المباراة أو الاستبعاد من الحسابات الفنية في هذه المواجهة الصعبة.

ويمني الجهاز الفني للأهلي النفس في أن يتم تجهيز علي معلول للمشاركة في المباريات قبل مباراة القمة، على أن يكون جاهزا للمشاركة وقيادة الجبهة اليسرى ضد الزمالك، باعتباره من مفاتيح اللعب المهمة التي يعتمد عليها موسيماني في اختراق دفاعات المنافسين، وتحديد موقفه من المشاركة أساسيا في هذه المباراة أو الدفع به كبديل حال تأكد صعوبة مشاركته أساسيا في مباراة القمة.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق انتظم فى مران الفريق صباح أمس الأحد، وشارك اللاعب فى تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

الأهلى عاد أمس لخوض تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات السبت، فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية.

واستأنف فريق النادى الأهلي تدريباته أمس فى إطار الاستعداد لمباراة المريخ السودانى ببطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك بعد الراحة اتى حصل عليها لمدة 24 ساعة أول أمس.