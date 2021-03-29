شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع كهربا "تحت التقييم" حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفني لفريق الأهلي محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر تحت التقييم حتى نهاية الموسم لمراقبة سلوكيات اللاعب، وتحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق حال التزم بالمبادئ التي يسير عليها النادي في احترام قرارات الجهاز الفني وتقاليد النادي أو الرحيل حال خروجه عن النص وتكرار افتعاله للمشاكل داخل صفوف الأهلي، كما حدث منه في أكثر من مناسبة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في متابعة سلوكيات محمود كهربا لحسم مصير اللاعب سواء بعرضه للبيع وتسويقه في الانتقالات الصيفية القادمة حال إقدامه على أي سلوك خارج أو افتعال مشكلة كما حدث من قبل، أو استمراره في النادي وإلغاء فكرة تسويقه في الصيف حال التزام اللاعب بمبادئ ناديه، وابتعد عن افتعال المشاكل.

وتسببت محمود كهربا في أكثر من مشكلة منذ قدومه للأهلي ، بداية من الاشتباك مع لاعبي الزمالك بعد مباراة السوبر المحلي بالموسم الماضي ومرورا بالدخول في مشادة عنيفة مع محمد الشناوي قائد الفريق، ووصولا إلى رفض مصافحة بيتسو موسيماني عقب مباراة فريقه ضد طلائع الجيش وتعامله مع مدربه بطريقة غير لائقة.