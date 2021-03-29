شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يؤكد للزمالك القتال أمام المولودية رغم التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من لاعبي الزمالك على التواصل مع بعض لاعبي الترجي الذين يرتبطون معهم بعلاقات صداقة قوية، للحديث معهم عن حقيقة الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى حول إمكانية عدم اهتمام بطل تونس بمباراة الجولة الأخيرة أمام المولودية في ظل ضمان التأهل وهو ما يهدد صعود الزمالك للدور المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بمباراتى الجولتين الخامسة والسادسة مع خسارة المولودية أمام الترجي بالجولة الأخيرة.

وأكد لاعبو الترجي لنظرائهم بالزمالك، أن مباراة المولودية سيتم التعامل معها باهتمام بالغ بغض النظر عن التأهل للدور المقبل، وحسم الصعود رسميا، مؤكدين أن مجلس إدارة النادي التونسي، تحدث مع اللاعبين على ضرورة تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام تونجيث والمولودية، رغم ضمان التأهل، لأن الترجي نادي كبير ويلعب دائما على تحقيق الفوز ولا يمكن أن يكون موضع شبهات مهما كانت الظروف.

وأكد لاعبو الترجي أنهم سيقاتلون لتحقيق الفوز أمام تونجيث والمولودية ولو كان الزمالك سيواجه بطل تونس في الجولة الأخيرة كان سيلعب بنفس الروح والأداء البطولي المنتظر ظهوره في آخر جولتين رغم الصعود الرسمي.

وواصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخاض اللاعبون فقرة تأهيل بمجمع الصالات، قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطلالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الوصول باللاعبين لأعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.