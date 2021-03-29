شكرا لقرائتكم خبر عن عمار وريان أول العائدين للأهلي في الصيف.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن الثنائي عمار حمدي وأحمد ياسر ريان المعارين لناديي الاتحاد السكندري وسيراميكا العودة لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقهما مع فريقهما بشكل لافت للنظر في الموسم الحالي، واستقرار الجهاز الفني بشكل نهائي على عودة الثنائي نظرا للحاجة الماسة لجهودهما. وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني من معاونيه إعداد تقرير عن كل لاعبي الأهلي المعارين لأندية الدوري الممتاز من أجل تقييمهم وتحديد موقفهم من العودة أو الاستمرار في الإعارة لاكتساب الخبرات التي تنقصهم قبل أن يعودوا للأهلي في الموسم بعد المقبل، أو تسويق اللاعبين الذين لا يحتاج وجودهم في صفوف المارد الأحمر.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق انتظم فى مران الفريق صباح أمس الأحد، وشارك اللاعب فى تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

الأهلى عاد أمس لخوض تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات السبت، فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية.

واستأنف فريق النادى الأهلي تدريباته أمس فى إطار الاستعداد لمباراة المريخ السودانى ببطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك بعد الراحة اتى حصل عليها لمدة 24 ساعة أول أمس.