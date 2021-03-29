شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنع لاعبيه من الإعلام والسوشيال ميديا قبل رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق الكروي، ومنع أي لاعب من الحديث بوسائل الإعلام خلال الفترة الحالية، لفرض حالة تركيز على كافة اللاعبين، استعدادا لمباراة الفريق المقبلة، الهامة والصعبة أمام مولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وستحسم مواجهة المولودية فرص تأهل الأبيض للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

وشمل قرار جهاز الزمالك، عدم نشر اللاعبين أي بوستات أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التركيز داخل المستطيل الأخضر فقط، وعدم الانشغال بأى أمور أخري جانبيه قد تعطل استعدادات الفريق لمباراة مولودية الجزائر، وقرر الجهاز الفني تطبيق اللائحة على أي لاعب لا يلتزم بالتعليمات.

وواصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخاض اللاعبون فقرة تأهيل بمجمع الصالات، قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطلالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الوصول باللاعبين لأعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.