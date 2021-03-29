شكرا لقرائتكم خبر عن الانتصار الأفريقي رقم 290 يداعب مصر أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث منتخب مصر الوطني، بقيادة مدربه حسام البدري، عن الفوز رقم 290 في تاريخ مواجهاته بالمنتخبات الأفريقية عبر التاريخ عندما يواجه جزر القمر مساء اليوم الإثنين فى تصفيات أمم أفريقيا.

ويرفع الجهاز الفني لمنتخب جزر القمر راية التحدي قبل مواجهة منتخب مصر، على استاد القاهرة الدولي فى مباراة قوية ومهمة، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021، بعدما حسم المنتخبان تأهلهما للبطولة التي تستضيفها الكاميرون، وسيكون الصراع بينهما على صدارة المجموعة السابعة.

ووصلت بعثة منتخب جزر القمر إلى مصر فى ساعة مبكرة، السبت، استعدادا لملاقاة المنتخب الوطني، ويختتم الضيوف غدا تدريباتهم على استاد القاهرة وسط معنويات مرتفعة، حيث يسعى المنتخب رقم 130 فى تصنيف الفيفا فى فبراير 2021 لتحقيق مفاجأة أمام الفراعنة.

تاريخيا، واجه منتخب مصر المنتخبات الأفريقية في 522 مباراة سابقة، حققت مصر الفوز في 289 مباراة، وتعادلت 118 مرة وخسرت 115، وأحرز الفراعنة 982 هدفًا واهتزت شباكهم 541 هدفًا.

وتعتبر منتخبات تونس والجزائر والمغرب الأكثر مواجهة مع مصر، حيث لعب الفراعنة ضد تونس 40 مباراة و28 مرة أمام الجزائر، و27 لقاءً ضد المغرب.

وكانت أول مواجهة لمنتخب مصر في تاريخه أمام إثيوبيا عام 1965، وفاز الفراعنة 4-1 بالعاصمة أديس أبابا، أما آخر مباراة في أفريقيا فكانت أمام كينيا يوم 25 مارس الجاري في العاصمة الكينية نيروبي وتعادلا (1-1).