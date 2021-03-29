شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مصر أمام جزر القمر.. عودة النني وحسام حسن يقود الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منتخب مصر يواجه نظيره جزر القمر الاثنين 29/3/2021، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائئات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون هذا العام.

وكان منتخب مصر تأهل رسميا إلى نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون 2021 بتعادله الإيجابي 1/1 مع منتخب كينيا خلال اللقاء الذي أقيم الخميس 25/3/2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية.

تشكيل مصر أمام جزر القمر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر محمد الشناوي في حراسة المرمي وعبدالله جمعة وياسر إبراهيم، ومحمود حمدي الونش، ومحمد هاني، وعمرو السولية ومحمد النني، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد صلاح، وحسام حسن.

ويحتل الفراعنة المركز الاول بالمجموعة السابعة ب9 نقاط وهو نفس رصيد رصيد جزر القمر الذي تاهل لأول مرة في تاريخة لنهائيات بطولة الأمم .