شكرا لقرائتكم خبر عن عماد عبدالعزيز: ثلاثي الزمالك رفضوا الحصول على مستحقاتهم من ‏أجل زملائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، أن هناك 3 نجوم في الفريق الأول لكرة القدم رفضوا الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة من أجل توفير مستحقات زملائهم.

وقال عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: «محمود شيكابالا ومحمد عبدالشافي ومحمود جنش رفضوا الحصول على مستحقاتهم المالية وفضلوا أن يحصل باقي زملائهم على المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي».

وأشاد عبدالعزيز بموقف الثلاثي تجاه الفريق وزملائهم، مشيراً إلى أن النادي يسعى جاهداً لإنهاء أزمة المستحقات قبل نهاية الموسم الجاري.