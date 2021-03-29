شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يبدأ معسكره ببرج العرب اليوم استعدادًا لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الاثنين، في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في السابعة مساء السبت المقبل الموافق الثالث من أبريل.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره فريق البنك الأهلي وهي المباراة التي أقيمت على ملعب فندق ميركيور الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

يجهز مجلس إدارة المصري البورسعيدى جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة لصرفها خلال الفترة المقبلة وقبل شهر رمضان المبارك حتى يستطيع اللاعبين قضاء التزاماتهم المادية خاصة وأن معظمهم متزوج ولديه التزامات كثيرة .

ويسعى مجلس المصري إلى تحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق حتى يستطيع على ماهر المدير الفني للفريق من العودة لسلسلة النتائج الإيجابية التي حققها النادى الساحلى في بداية الموسم .

ويحتل المصري المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 15 جولة ، فاز الفريق في 5 وتعادل 8 وخسر 2 أحرز لاعبوه 19 هدفا ومنى مرماه بـ11 هدفا .