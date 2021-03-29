شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى انطلاق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الاثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الأولى بإنطلاق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، بمواجهات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى وبتروجت مع طلائع الجيش والترسانة مع الطيران و سبورتنج مع الداخلية .

فيما تقرر تأجيل مباراة الزمالك والقناة، ضمن هذه الجولة بسبب ظهور حالات كورونا فى نادى القناة. كما تم تأجيل لقاء هليوبوليس مع الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة لظهور حالات كورونا أيضا فى صفوف هليوبوليس.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا بضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.