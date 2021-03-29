شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: نحتاج 500 مليون جنيه ولا مانع من طلب لاعب بالأهلي أو العكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء عماد عبد العزيز، رئيس نادى الزمالك، أن الصراعات الانتخابية هي السبب الرئيسي في الأزمات الإدارية التي يمر بها، ونحتاج 500 مليون جنيه للخروج من هذه الأزمات.

وقال اللواء عماد عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الصراعات الانتخابية هي السبب الرئيسي في الأزمات الإدارية التي يمر بها، والنادي يحتاج 500 مليون جنيه لسداد كل التزاماته، ومستحقات فريق الكرة المتأخرة قيمتها 89 مليون جنيه، ونحتاج 5 ملايين جنيه كل شهر رواتب عاملين فقط".

وأضاف رئيس الزمالك: "لا مانع لدى من طلب لاعب من الأهلى أو العكس بمنتهى الشفافية، إيه المشكلة لما أطلب من الأهلي التعاقد مع لاعب معين والأهلي يشتري لاعب مني، ولو مرة واحدة بس هنكسر حدة العصبية بين الجماهير".

وتابع: "أشكر رئيس النادي الأهلي على مبادرته بعدم التعاقد مع لاعبى الزمالك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وهو ما ساعدنا على التجديد لرباعي الفريق شيكابالا ويوسف أوباما وأحمد أبو الفتوح، وملتزمون بجميع مستحقات اللاعبين قبل نهاية الموسم، ولا بد من وجود سقف للتجديد للاعبى الزمالك".

واستطرد: "نرغب فى التجديد لفرجاني ساسي واللاعب يتمنى الاستمرار فى الزمالك، ولكن وكيل فرجانى الحصول على مستحقاته المتأخرة أولًا والبالغة 685 ألف يورو قبل التجديد، وحملنا العقد الجديد لفرجانى فى رحلة تونس، ولكن الأمر توقف بسبب المستحقات المتأخرة".

واختتم: "باتشيكو قاد الزمالك فى أفريقيا فى 3 مباريات لم يأخذ إلا نقطتين، بالإضافة إلى السقوط أمام غزل المحلة والتعادل على أسوان، بالإضافة إلى أنه فقد السيطرة على غرفة الملابس، والفريق ظهر بصورة بعيدة عن ما اعتدنا عليه من الزمالك".