شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك في قمة دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدور الأول لدورى السوبر، على مستوى المراكز من الأول |إلى الثامن، وتقام المباراة على صالة الزمالك بميت عقبة.

كما يلتقى في منافسات نفس الجولة كل من سموحة مع الجزيرة، وسبورتنج مع طلائع الجيش، بينما يلتقى الاتصالات مع التأمين.

ويتبقى للأهلى 3 مواجهات أمام سموحة، وسبورتنج، والاتحاد السكندرى، بينما يتبقى للزمالك مواجهة سبورتنج، والمصرية للاتصالات، والجزيرة .

ويتصدر الاتحاد المركز الأول في ترتيب فرق الدورى برصيد 18 نقطة بالفوز في مباراتين و الخسارة في اثنان ، و الزمالك في المركز الثانى بنفس الرصيد ، بينما الجزيرة ثالثا ، اما سبورتنج رابعا بـ 15 نقطة.

ويليه الأهلى في المركز في المركز الخامس ـ، ثم سموحة و الاتصالات و الجيش على الترتيب .

ومن المقر أن تختتم مباريات الدور الأول من بطولة دورى السوبر رجال يوم 9 أبريل ، المقبل، ليتحدد بعد ذلك موعد مباريات ربع نهائى البطولة التي ستقام بنظام الذهاب و العودة