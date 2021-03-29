شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: الجمهور رقم واحد بالمنظومة والزمالك لا يحتاج أي لاعب من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام لنادي الزمالك، أن الجمهور هو المحرك الأساسي لتحقيق أي فريق البطولات والتتويج بالإنجازات؛ لأنه لا يرضى إلا بالانتصارات.

وقال أسامة نبيه، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "توليت المهمة فى الزمالك للمساعدة فقط مع أى مدرب، وأرفض أن أكون مدرب ومدير كرة فى وقت واحد، وأفضّل أن أشتغل فى الجزء الفنى الذى أجيده".

وأضاف أسامة نبيه: "الزمالك يحتاج مدير كرة لتولى المهام الإدارية للفريق لتفرغ الجهاز للعمل الفني، والاستقرار المالى والفنى والإدارى سبب فوز الزمالك بالبطولات".

وتابع أسامة نبيه: "رغبة اللاعب الفيصل في الانتقال بين الأهلى والزمالك، والزمالك لا يحتاج أي لاعب من الأهلى، وشاركت في تجهيز محمد الشناوى خلال عملى في منتخب مصر، وهو الحارس الأول حاليا في مصر وأبو جبل وجنش وعواد قادرون على أن يكونوا رقم واحد".

واستطرد: أن الجمهور هو السبب في تتويج الأهلى والزمالك بالبطولات، وهناك أندية لديها قدرة مالية كبيرة وتقوم بشراء اللاعبين ولا تحصل على البطولات؛ لعدم وجود جمهور خلفها ولا على السوشيال، والجماهيرية لا تقل عن الماديات ودائما الجماهير رقم 1".

واختتم: الزمالك يعانى من أزمة زيادة في عدد حراس المرمى، لأنهم على نفس المستوى، وهى أزمة للاعبين وليس للمدرب، ومن الممكن أن يخرج أحدهم للإعارة حسب البطولات التي نشارك فيها".