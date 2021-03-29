شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أجيري: اعتمدنا على الشباب في منتخب مصر.. ولحظة الإحباط نسفت خططنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر تحت قيادة أجيري، أن الفترة التي تولى فيها أجيري منتخب مصر كان مطالبا فيها بتغيير خطة اللعب الدفاعية، قائلا: "تولينا مهمة منتخب مصر، وهو يلعب بخطة دفاعية والجمهور كان يرغب في أداء هجومي".

وأضاف جارسيا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون تايم سبورتس2: "العلاقة بين أجيري وهاني أبو ريدة خلال الفترة التي أشرفنا فيها على قيادة الفراعنة، كانت شخصية لحد كبير، تولينا المهمة وكانت المشاكل تحيط بالمنتخب المصري، لكن كان علينا تخطي كل هذه الحواجز".

وتابع: "حاولنا تغيير استراتيجية بناء المنتخب بالنزول بمعدل الأعمار، وكانت فترة الإعداد كلها تنصب على خوض أمم أفريقيا في الكاميرون وليس مصر، كانت لدينا مواهب مثل محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد محمود، وكنا في حاجة أيضا إلى الخبرات، لكن الجمهور لا يهمه سوى الأهداف والأداء بغض النظر عن طريقة تكوين منتخب".

واستطرد: "شعرنا بالخيبة بعد الفشل في أمم إفريقيا، كان وراءنا بلد كامل يحلم بما هو أفضل، حاولنا وفشلنا هذه هي كرة القدم بوجوهها المختلفة، كان قرار الإقالة طبيعيا، بعد الحزن الذي سببناه لوطن بالكامل".

وثمّن جارسيا العلاقة الجيدة بين الجهاز الفني وقتها وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، موضحا أن حالة الإحباط بالفشل والخروج المخيب من أمم أفريقيا بمصر 2019 كان من الصعب تجاوزه.