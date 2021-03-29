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نبيه: كثرة حراس الزمالك "أزمة إيجابية".. غياب أبو جبل وجهة نظر فنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد أسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، أن مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش" في تشكيل الفريق الأساسي تعد وجهة نظر فنية للجهاز الفني.

وأشار نبيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن ما وصفه بـ"أزمة حراس المرمى" تأتي بسبب تقارب كل حراس الفريق، مؤكدًا أنها إيجابية للجهاز الفني.

وقال مدرب الزمالك: "مشاركة جنش كأساسي هي وجهة نظر للمدير الفني، الأمر يتعلق فقط بوجهات النظر خاصة أن مستواه متقارب كثيرًا مع محمد أبو جبل".

واختتم: "لدينا أزمة بالفعل بسبب حراس المرمى لوجود ثلاثة حراس في نفس المستوى، وبصورة أوضح هي أزمة للاعبين وليس للمدير الفني الذي تعد أزمته حميدة والاختيار من جانبه يكون سهلًا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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