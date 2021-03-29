رئيس الزمالك: أريد 500 مليون لحل أزماتنا.. وعلينا وضع سقفًا للعقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أنه يحتاج مبلغ قدره 500 مليون جنيه مصري لحل جميع أزمات القلعة البيضاء وسداد كافة المبالغ المتأخرة.

وأشار عبد العزيز في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى وجود تفاوت وصفه بـ"الرهيب" في عقود اللاعبين الحالية، لافتًا إلى ضرورة وضع سقفًا للتعاقدات المقبلة.

وقال رئيس الزمالك: "شركة الكرة ستحل الكثير من أزمات النادي وهي في الطريق للظهور قريبًا جدًا".

وأكمل: "أريد 500 مليون جنيه لحل جميع أزمات نادي الزمالك، هذا المبلغ لكل الألعاب ولكل الموظفين وكل شيء داخل النادي".

وأضاف: "هناك مستحقات متأخرة لفريق كرة القدم بمبلغ 89 مليون جنيه، وقمنا بسداد 63 مليون جنيه في الفترة الماضية، وكرة اليد ما زال متبقي لهم 15 مليون جنيه، والطائرة متأخر لهم 9 ملايين جنيه، والسلة متأخر لهم 7 ملايين جنيه".

واختتم: "عقود اللاعبين أمر واقع ولا بد من احترامها، لكن علينا أن نضع سقف للتعاقدات في الفترة المقبلة، يجب تقسيمهم لفئات وألا تكون بالتفاوت الرهيب الحالي".