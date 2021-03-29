رئيس الزمالك: كارتيرون كان الخير الانسب لخلافة باتشيكو

ياسر رشاد - القاهرة - اكد اللواء عماد عبد العزيز، رئيس نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، كان هو الأفضل لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الجارية، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.
وقال عماد عبد العزيز، في تصريحات ببرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"كارتيرون، كان هو الأنسب لتولي تدريب الزمالك، لأنه يعلم جيدًاإمكانيات الفريق، فئلاً عن ضيق الوقت".
وأضاف :"الزمالك يحتاج لمدير كرة في الفترة الحالية، حتى يتفرج الجهاز الفني للعمل الفني فقط، ولا يتدخل في أي أمور إدارية"، مشيرًا :"لم نتحدث مع أحمد رمزي، لكي يتولى منصب مدير الكرة بالقلعة البيضاء".