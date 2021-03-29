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إعلامي تونسي: ساسي لديه الرغبة في البقاء بالزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي التونسي عادل بو هلال أن لاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي رغبته الأولى هي الاستمرار مع الفريق الأبيض ، رغم العديد من العروض المميزة التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية .

وأضاف بو هلال في تصريحات لبرنامج

’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : فرجاني ساسي يريد الاستمرار بالزمالك نظراً للعلاقة القوية التي نشأت بينه وبين جمهور الأبيض ، حيث أصبح اللاعب معشوقاً لدى الجماهير البيضاء ، وهو ما جعله يفضل الاستمرار بصفوف القلعة البيضاء ، رغم امتلاكه عروض قوية للرحيل .

واختتم بو هلال : أطالب مجلس إدارة الزمالك بسرعة حسم ملف تجديد تعاقد فرجاني ساسي ، والجلوس مع اللاعب ووكيله ومن ثم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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