ابراهيم عبد الله: قررنا عودة عضويات ممدوح عباس والعتال في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك ان لجنة ادارة النادي تعرضت لهجوم شرس خلال الفترة القليلة الماضية عبر بعض الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ابراهيم عبد الله في تصريحت تليفزيونية: " المستحقات المأخرة للاعبي فريق الكرة وصلت قيمتها الي 152 مليون جنيه، وخلال الاسبوع الجاري لصرف مستحقاتهم".

وتابع عضو اللجنة التنفيذية: " خلال الفترة الماضية تلقينا 11 عرضاً للاعبي الزمالك من بينهم تسعة عروض وهمية".

وأكد ابراهيم عبد الله، أن النادي قرر اعادة العضويات الموقوفة لكل من ممدوح عباس ورؤوف جاسر وهاني العتال.