شادي محمد: البدري نجح في تحقيق الهدف المطلوب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني حقق الهدف المطلوب وهو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ، رغم عد رضا الجمهور عن الآداء الفني أمام كينيا.

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة

’’ Ten ’’ : آداء المنتخب أمام كينيا لم يكن على المستوى المرضي للجماهير ، لكنه آداءً منطقياً نظراً لضيق فترة المعسكر فهي فترة غير كافية تماماً للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين ، بالإضافة إلى عدم خوض مباريات ودية .

واختتم شادي : المدير الفني للمنتخب الوطني أصبح دائماً محل نقد ، حتى ولو حقق الهدف الرئيسي المطلوب ، وهذا ما يحدث الآن مع حسام البدري ، وكان يحدث مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني ، حيث كان يتعرض لانتقادات لاذعة رغم تأهله إلى كأس العالم 2018 .