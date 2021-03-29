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شادي محمد: البدري نجح في تحقيق الهدف المطلوب

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني حقق الهدف المطلوب وهو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ، رغم عد رضا الجمهور عن الآداء الفني أمام كينيا.

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة

’’ Ten ’’ : آداء المنتخب أمام كينيا لم يكن على المستوى المرضي للجماهير ، لكنه آداءً منطقياً نظراً لضيق فترة المعسكر فهي فترة غير كافية تماماً للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين ، بالإضافة إلى عدم خوض مباريات ودية .

واختتم شادي : المدير الفني للمنتخب الوطني أصبح دائماً محل نقد ، حتى ولو حقق الهدف الرئيسي المطلوب ، وهذا ما يحدث الآن مع حسام البدري ، وكان يحدث مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني ، حيث كان يتعرض لانتقادات لاذعة رغم تأهله إلى كأس العالم 2018 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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