شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر في تصفيات الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منتخب مصر يواجه نظيره جزر القمر الاثنين 29/3/2021، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائئات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون هذا العام.

وكان منتخب مصر تأهل رسميا إلى نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون 2021 بتعادله الإيجابي 1/1 مع منتخب كينيا خلال اللقاء الذي أقيم الخميس 25/3/2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية.

وسجل محمد مجدي قفشة هدف منتخب مصر في شباك كينيا عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون. وجاء الهدف بعدما تسلم محمد قفشة الكرة في مربع العمليات لمنتخب كينيا ويراوغ مدافع كينيا ويسدد الكرة بقوة في شباك المنتخب المنافس.

وسجل عبدالله حسن لاعب المنتخب الكيني في شباك منتخب مصر خلال اللقاء المقام حاليا بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الهدف عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني بعد زحمة كبيرة على الكرة داخل منطقة جزاء مصر، لتجد عبدالله حسن الذي يسدد الكرة في شباك محمد الشناوي، وتصبح النتيجة هدفًا لكل منتخب.

ويسعى المنتخب الوطني لحصد الثلاث نقاط أو التعادل لضمان صدارة المجموعة بشكل رسمي خاصة وأنه يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق هدفا وحيدا عن جزر القمر المتساوي مع الفراعنة في النقاط.

ومن المقرر أن تذيع قناة بين سبورتس القطرية لقاء مصر وجزر القمر حصريا خاصة وأنها تملك جميع المباريات الأفريقية في تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة لنهائيات البطولة ذاتها في الكاميرون.

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معلق مباراة مصر وجزر القمر

خصصت الشبكة القطرية معلقا يعشقه المصريون جميعا للتعليق على مباراة مصر وجزر القمر 29/3/2021، وهو على محمد على، الذي يعلق على أحداث اللقاء الذي سيقام على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن المنافسات الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة