شكرا لقرائتكم خبر عن عرض احتراف خارجي لحارس الزمالك أبو جبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر، أن محمد أبوجبل، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تلقى عرضاً للاحتراف خارج مصر.

وأضاف زاهر في تصريحات تليفزيونية:«أبوجبل قد يرحل عن الزمالك في حالة قبول اللجنة التي تدير النادي العرض المقدم لاحتراف اللاعب خارجياً».

وأكمل:«خروج أبوجبل من الزمالك قد بفتخ الباب لعودة محمد صبحي من الاعارة للاتحاد السكندري، ويمنح الفرصة لمحمود جنش ومحمد عواد للمنافسة على لقب الحارس الأول».

وأنهى حديثه مؤكداً أن لجنة الزمالك ستبت في أمر رحيل أبوجبل مع نهاية الموسم الجاري.