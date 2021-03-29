شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الخطيب ترك مصير كهربا بيد موسماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي سيف زاهر عن قرار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصير محمود عبدالمنعم كهربا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: «محمود الخطيب رفض إتخاذ أي قرار بشأن استمرار محمود عبدالمنعم كهربا، مع الفريق في الفترة المقبلة من عدمه».

وأضاف: «الخطيب قرر ترك مصير محمود كهربا، بشأن استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة من عدمه للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء».

وواصل: «حتى هذه اللحظة، موسيماني اتخذ قرار بعدم الإستعانة بكهربا في الفترة المقبلة، حتى لو عاد اللاعب للتدريبات الجماعية»، مضيفًا: «من الممكن أن يتغير قرار المدرب الجنوب إفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة اللاعب خارج حسابات المدير الفني».