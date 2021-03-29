شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى عرضًا ضخمًا لبيع والتر بواليا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي سيف زاهر أن النادي الأهلي سيتلقى عرضاً ضخماً من الناحية المالية خلال الساعات المقبلة للتفريط في مهاجمه الزامبي والتر بواليا.

وقال زاهر خلال تصريحات تليفزيونية: «سبق وأن أكدت أن الأهلي أنهى تعاقده مع مهاجم مميز سيقود الخط الأمامي للفريق في الموسم الجديد، وهذا بالتزامن مع اقتراب وصول عرض مالي كبير جداً لبيع بواليا».

وكان بواليا قد انضم لصفوف الأهلي من الجونة في يناير الماضي، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية مع الفريق.

وشدد زاهر في نهاية تصريحاته أن الأهلي لم يحدد بعد موقفه من التفريط في بواليا أو الابقاء عليه ورفض العرض المفترض ارساله في الطريق لإدارة النادي.