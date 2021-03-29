شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر عودة العتال وممدوح عباس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ابراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، عودة العضويات الموقوفة لكل من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، بالإضافة إلى هاني العتال ورؤوف جاسر.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية:«اللجنة تتعرض لهجوم شرس وممنهج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة».
وتابع:«ندبر موارد مالية خلال الأسبوع الجاري لصرف مستحقات فريق كرة القدم وبلغت قيمتها ١٥٢ مليون جنيه».
وأكمل:«سنقبل استقالة أحمد زاهر بناء على رغبته، والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لم يطلب أي صفقات حتى الاّن».
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