شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر عودة العتال وممدوح عباس ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ابراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، عودة العضويات الموقوفة لكل من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، بالإضافة إلى هاني العتال ورؤوف جاسر.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية:«اللجنة تتعرض لهجوم شرس وممنهج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة».

وتابع:«ندبر موارد مالية خلال الأسبوع الجاري لصرف مستحقات فريق كرة القدم وبلغت قيمتها ١٥٢ مليون جنيه».

وأكمل:«سنقبل استقالة أحمد زاهر بناء على رغبته، والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لم يطلب أي صفقات حتى الاّن».