الارشيف / اخبار الرياضه

الزمالك يقرر عودة العتال وممدوح عباس ‏

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر عودة العتال وممدوح عباس ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ابراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، عودة العضويات الموقوفة لكل من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، بالإضافة إلى هاني العتال ورؤوف جاسر.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية:«اللجنة تتعرض لهجوم شرس وممنهج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة».

وتابع:«ندبر موارد مالية خلال الأسبوع الجاري لصرف مستحقات فريق كرة القدم وبلغت قيمتها ١٥٢ مليون جنيه».

وأكمل:«سنقبل استقالة أحمد زاهر بناء على رغبته، والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لم يطلب أي صفقات حتى الاّن».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا