تصفيات مونديال 2022: إيطاليا تعود بفوز مستحق من صوفيا

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صوفيا : عاد المنتخب الايطالي في كرة القدم بفوز مستحق على مضيفه البلغاري 2 صفر الاحد في صوفيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفرض المنتخب الايطالي افضليته على مجريات المباراة لكنه انتظر الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل عبر مهاجم تورينو أندريا بيلوتي من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه المدافع دانيال ديموف فسددها قوية بيمناه على يمين الحارس بلامن إيلييف.

وكاد بيلوتي يضيف الهدف الثاني من كرة ساقطة من داخل المنطقة عندما تلقاها من لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي من ركلة حرة في منتصف الملعب فارتدت من القائم الايسر وتهيأت امامه مجددا لكنه سددها قوية فوق الخشبات الثلاث (72).

وطمأن مانويل لوكاتيلي، بديل ستيفانو سنسي، أنصار المنتخب الايطالي بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من داخل المنطقة لعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس إيلييف.

وهو الفوز الـ20 لإيطاليا بقيادة مدربها روبرتو مانشيني مقابل سبعة تعادلات وخسارتين.