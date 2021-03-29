تصفيات مونديال 2022: الفوز الثاني توالياً لألمانيا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





بوخارست: تابعت المانيا انطلاقتها القوية في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 في كرة القدم بفوزها خارج ملعبها على رومانيا 1 صفر الاحد ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وسجل جناح بايرن ميونيخ سيرج غنابري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وكانت المانيا حققت فوزا عريضا على ايسلندا بثلاثية نظيفة في مستهل مشوارها الاسبوع الماضي، فرفعت رصيدها في الصدارة الى 6 نقاط متفوقة بفارق الاهداف على ارمينيا التي حققت فوزها الثاني في التصفيات وكان على ايسلندا بهدفين نظيفين.

وكانت اخر مواجهة بين المنتخبين تعود الى 12 ايلول/سبتمبر عام 2007 في مباراة ودية انتهت بفوز الالمان 3 1.

وكانت الفرصة الاولى للمانشافت عندما سدد كاي هافيرتس كرة بيسراه تصدى لها الحارس الروماني فلورين كونستانتان نيتا (9).

بيد ان هافيرتس نجح في تمرير كرة حاسمة زاحفة داخل المنطقة تابعها جناح بايرن ميونيخ غنابري داخل الشباك (16).

والهدف هو الثامن عشر لغنابري في صفوف منتخب بلاده منذ مونديال روسيا 2018 في 17 مباراة اي اكثر بثمانية اهداف من اي لاعب اخر من زملائه.

وكاد المنتخب الالماني يضيف الهدف الثاني لكن تسديدة يوزوا كيميش اصطدمت بالعارضة (19).

وفي اول محاولة خطرة لرومانيا سدد رازفان مارين كرة قوية من مشارف المنطقة تصدى لها مانويل نوير (26).

واستمرت الافضلية للمنتخب الالماني واطلق وانقذ مرماه مرتين تواليا الاولى عندما خرج ليبعد كرة برأسه قبل ان يصل اليها لوروا ساني (49) ثم تصدى لكرة ليون غوريتسكا الصاروخية بعد مجهود فردي رائع لسانيه (51).

ومرة جديدة تدخل الحارس الروماني، احد نجوم منتخب بلاده، لابعاد كرة خطيرة لغنابري (60). ثم سنحت فرصة ذهبية للبديل تيمو فيرنر عندما انفرد بالحارس لكن الاخير تصدى لمحاولته ببراعة (80).