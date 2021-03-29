ايرلندا الشمالية تسقط على ارضها وديا امام الولايات المتحدة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





بلفاست: سقطت ايرلندا الشمالية امام ضيفتها الولايات المتحدة 1 2 الاحد في بلفاست في مباراة دولية ودية في كرة القدم في اطار استعدادات الاولى للتصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ومنح لاعب بوروسيا دورتموند الالماني الواعد جيوفاني رينا (18 عاما) التقدم للولايات المتحدة في الدقيقة 20، وعزز لاعب وسط تشلسي الانكليزي كريستيان بوليسيك تقدمها مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (60).

وسجل مهاجم ابردين الاسكتلندي نيال ماكغين هدف الشرف لأصحاب الارض في الدقيقة 88.